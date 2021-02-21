جامعة بنها تنظم مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

القليوبية إبراهيم سالم

نظم مركز القياس والتقويم بجامعة بنها فعاليات مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي "أون لاين" عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

أقيم المؤتمر برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ورئيس المؤتمر.

وشارك فى المؤتمر الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بإدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، والدكتور إيهاب سعد المدير التنفيذى لمشروع نظم القياس والتقويم ومقرر المؤتمر، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة ، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مدير التخطيط الإستراتيجى، والدكتور هانى أبوالفتوح الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى مشاركة 100 مشارك من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى أهدافاً إستراتيجية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، ويأتي فى مقدمة هذه الأهداف توظيف المستحدثات التكنولوجية واستخدام آليات حديثة في عمليات القياس والتقويم لتحسين المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى الخريج وفقا لمعايير الجودة القومية والعالمية واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن الجامعة تعقد المؤتمر فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم لمواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات والتجارب والأبحاث فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان التحول الرقمي يستهدف تحسين الأداء في إنجاز العمل المطلوب وزيادة عملية الإنتاج وتحسين قيمة المنتجات واستخدام حلول مبتكرة وجديدة في حل المشاكل مشيرا الى أن الدراسات الاستشرافية أكدت ان التحول الرقمي في مجال التدريس والتعلم بالاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي بدأ بالفعل في السنوات الأخيرة ، وتأكد مساره في بداية الألفية الثالثة بفعل الثورة المعرفية واقتصادها ، والثورة الصناعية الرابعة سيمثل توجها حاكما خلال السنوات المقبلة كما دفعت جائحة كورونا معظم دول العالم دون استثناء إلى ضرورة الإسراع بإنجاز التحول الرقمي من أجل دعم تقنيات التعلم الإلكتروني.

من جانبها قالت الدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ان أهداف المؤتمر تتمثل فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم، والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في مجال تطوير نظم القياس والتقويم، وتنشيط التبادل الثقافي والتعاون العلمي بين الجامعات العربية والصرية، بالإضافة إلى تطوير نظم التقويم والامتحانات وفقا لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

واضاف الدكتور إيهاب سعد المدير التنفيذى لمشروع القياس والتقويم ان المؤتمر ناقش خلال فعالياته 8 محاور وهي كالآتي: المحور الأول: نظم التقويم في مصر مقارنة بالجامعات العالمية، والمحور الثاني: تحديات إنشاء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وطرق الاستفادة منها، والمحور الثالث: آليات وأساليب قياس المهارات الأدائية.

أما المحور الرابع فهو تجربة الجامعات المصرية في تطوير نظم القياس والتقويم، والمحور الخامس: آليات وأساليب مواجهة مقاومة تغيير نظم القياس والتقويم، والمحور السادس: تطوير ورقة الأسئلة وفقا لمعايير الجودة العالمية، والمحور السابع، تطوير نظم القياس والتقويم لذوي الهمم والمحور الثامن، معوقات تطوير نظم القياس والتقويم.

وفى كلمته استعرض الدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة دور وحدة ادارة المشروعات ودعمها لمركز ووحدات القياس والتقويم وكذلك متابعة تنفيذ أنشطة المشروعات وتقييم المخرجات وتقديم الدعم الفنى المطلوب مشيرا إلى أن جامعة بنها حصلت على 4 مشروعات لتطوير نظم القياس والتقويم والممولة من وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى خلال الفترة من 2010 حتى 2020.



القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال المؤتمر



جانب من المؤتمر