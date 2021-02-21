تعليم شمال سيناء تعلن جاهزية المدارس لعودة الدراسة وامتحانات نصف العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن كافة المدارس بالمحافظة فى حالة استعداد لاستقبال الطلاب بالنصف الثانى من العام الدراسى، ولامتحانات نصف العام، وفقا للمنظومة الجديدة، وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات.

وأضاف أن الامتحانات ستبدأ يوم 28 /2 للصف الرابع الإبتدائى ، ولكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد.

وتبدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى من يوم 27/ 2 بالتبادل يوميا حتى يوم 11/ 3 ، ولكل صف اختبارات إلكترونية بالمدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، أن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الإبتدائى 10177 طالب ، والخامس الإبتدائى 10810 طالب ، والصف السادس الإبتدائى 8819 طالب ، والأول الإعدادى 10311 طالب ، والثانى الإعدادى 8970 طالب ، والثالث الإعدادى 8690 طالب ، والأول الثانوى 3680 طالب ، والثانى الثانوى 3019 طالب.