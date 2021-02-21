تركيا تسجل 6546 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 6546 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في إحصائية تعكس تراجع عدد الوفيات اليومية بالمرض إلى أدنى مستوى منذ مطلع نوفمبر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة التركية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6546، ليصل إلى مستوى 2638422 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 19 فبراير 7419 حالة، وفي 20 فبراير 7857.