تحطم طائرة ركاب عسكرية فى المكسيك ومقتل 7 أشخاص

كتب أحمد عرفة

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكدت مصادر فى الشرطة المكسيكية أن طائرة من نوع "Learjet" تحطمت قرب مدينة هالابا فى ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية مكسيكية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج فى مطار إل-لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكى وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.