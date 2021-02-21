تحرير 4560 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4560 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1750 تجاوز السرعة المقررة، 207 مخالفة السير بدون تراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائى، 26 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.