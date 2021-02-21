تحريات لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة من شقة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت شقة سكنية للسرقة على يد مجهول في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث استولى المتهم على مشغولات ذهبية، وشاشة تلفزيون، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم استولى على مشغولات ذهبية خاصة بمالكة الشقة، بالإضافة إلى شاشة تلفزيون وفر هاربا.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف هوية المتهم، جاري تكثيف التحريات لضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.