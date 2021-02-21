وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأحد، أن السلطات ألقت القبض على ممثل مشهور بتهم دعم المعارضة، لافتة إلى أن السلطة في ميانمار لم تتمكن حتى الآن من احتواء الحركة المناهضة للانقلاب واحتجاز زعيمة البلاد أونج سان سو تشي رغم وعود إجراء الانتخابات وشن حملة قاسية ضد المعارضة.

وتجمع عدة آلاف من الشباب في موقعين بمدينة "يانجون" الرئيسية فيما احتشد المئات سلميا في مدينة "ماندالاي" ثاني أكبر مدن البلاد، فيما وضع المواطنون الزهور حدادا على قتلى المتظاهرين ببلدة "ميتكيينا" في الشمال والتي شهدت مواجهات في الأيام الأخيرة.



كما تجمعت الحشود أيضا في مدينتي "مونيوا" و"باجان" بوسط البلاد و"داوي" و"ميك" في الجنوب.

وأدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية ممارسات السلطة في ميانمار وذلك بعد مقتل إثنين من المتظاهرين مع تصعيد السلطات من حملتها ضد العصيان المدني المطالب بعودة الزعيمة المدنية المخلوعة أونج سان سوتشي بداية الشهر الجاري.

وبدأت المواجهات مع محاولة قوات الأمن في "ماندالاي" مداهمة حوض لبناء السفن واحتجاز موظفي الميناء الذين نظموا إضرابا للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة.