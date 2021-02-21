تاجر عملة يعترف بشراء النقد الأجنبي بسعر منخفض واستبداله بسعر أعلى

كتب محمود عبد الراضي

اعترف تاجر عملة بالإتجار في العملات بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية، بهدف جمع مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة. وأضاف المتهم في اعترافاته أنه دأب على شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة.

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة ) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 8 مليون و600 ألف ريال سعودى ، 65 ألف درهم إماراتى ) ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .