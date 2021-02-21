تأجيل النزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعى إلى 4 أبريل بمحكمة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

حددت محكمة كفر الشيخ الكلية برئاسة المستشار محمود الزواوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمود عامر، والمستشار بسام مقلد، 4 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى بإدخال الأحواض التى أصبحت فى حيازة الإصلاح الزراعى بناء على تقرير الخبير فى القضية رقم 1195 لعام 2016 ، وذلك لإعلان هيئة الأوقاف متمثلة فى رئيس مجلس الإدارة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومدير عام هيئة الأوقاف بقرار المحكمة الصادر بجلسة اليوم.

وتعود تفاصيل القضية فى غضون عام 2012م ، برفع عدد من المنتفعين من أراضى حوض الكتان الوسطانى والكتان القبلى ، وحوض الست المشتركة بمركز قلين ـ مطالبين فيها بتخفيض القيمة الإيجارية من هيئة الأوقاف المصرية ، وأثناء سير الدعوى بمحكمة قلين الجزئية ، الزم المستشار أحمد شحاتة ، رئيس الدائرة آنذاك ، بتقديم سند الملكية الخاص بهيئة الأوقاف عن الأحواض سالف الذكر لبيان سبب زيادة القيمة الايجارية، وهل هيئة الأوقاف لها الحق فى ذلك من عدمه؟ ، وتم تأجيل القضية 5 مرات ، ولم تقدم هيئة الاوقاف أى مستند يدل على ملكيتها للمساحة ،فطلب محمود شلبى ، محامى المنتفعين بتعديل شكل الطلبات من تخفيض القيمة الإيجارية إلى وقف تملك هيئة الأوقاف المصرية لأراضى الإصلاح الزراعى وتم اختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى واخطارها بهذا التعديل ، وبجلسة 3 فبراير 2019م ، تقدم الإصلاح الزراعى بطلب عارض لهيئة المحكمة بنزع ملكية هيئة الأوقاف المصرية ، وإلغاء محاضر التسليم الخاص بالإدارة ،ورد أطيان التداعى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وبتلك الجلسة تم اعلان هيئة الأوقاف والمحامى العام.

وبناء على رد هيئة الإصلاح الزراعى زاد عدد المدعين ليدخل فى دائرة الدعوى المزارعين تعدى ألف مزارع ، من قرى دفرية والشوادفية وعزبة ابو مرسي، وعين الحياة والحمراوى والمنشأة الكبرى ،وعزبة محجوب ،ومنشأ شبراته،وصروه ،ومنشأة عباس وحليس، ومنشأة المصرى والعمدان ومركز كفر الشيخ ،ومحل القصب، وبعض قرى مركز قطور بمحافظة الغربية.



المنتفعين بالمحكمة



جانب من المنتفعين في الدعوى