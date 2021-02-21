وأفادت تقارير محلية يابانية بأن عددا متزايدا من الأشخاص يتناولون عقاقير مستوردة ضد كورونا غير مصرح باستخدامها في البلاد، الأمر الذي دفع مسؤولي الصحة العامة إلى إصدار تحذير من تناول مثل هذه الأدوية.



وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأحد، أن من بين أولئك الذين استوردوا مثل هذه العقاقير امرأة في الأربعينيات من عمرها في محافظة (شيزوكا) وتناولت عقارا مضادا للطفيليات أنتجته شركة غير معتمدة لعلاج كوفيد 19 في اليابان.

وطلبت هذه السيدة الدواء من خلال وكيل استيراد بعد إجراء أبحاثها الخاصة، بما في ذلك من خلال قراءة الأوراق المتوفرة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت الصحيفة عن وكيل استيراد قوله: إن هناك العديد من الأدوية غير المصرح بها، بما في ذلك (الإيفرمكتين) التي طلبها أشخاص في اليابان للحماية من فيروس كورونا.

وأضاف أن الكثير من العملاء الذين يطلبون دواء للعلاج هم في الخمسينيات والستينيات من العمر، وهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة.

وأشارت التقارير إلى أن هناك بعض وكلاء الاستيراد في الخارج الذين يروجون للأدوية غير المصرح بها على أنها علاجات لـ(كوفيد-19) ما يمثل انتهاكا لقانون الأدوية والأجهزة الطبية الذي يحظر الإعلان عن مثل هذه الأدوية.