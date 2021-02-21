الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين تؤكد على المواطنين ربط منازلهم بخط المياه الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر على المواطنين القاطنين بمنطقة العمارات بضرورة ربط وصلات المياه المنزلية بهم بخط المياه الجديد خلال الفترة من أول مارس حتى منتصف مارس المقبل .

واضاف مجلس مدينة سفاجا فى بيان له أنه سيتم غلق الخط القديم نهائيا اعتبارا من 16 مارس سيترتب عليه انقطاع المياه عن المواطنين الذين ما زالوا على الخط القديم.

من جانب اخر تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين اليوم شتلات مزارع الاشجار الموجودة داخل الإدارة الزراعية بالشلاتين والمكاتب الإدارية بالإدارة الزراعية، حيث وجه بالاهتمام بالثروه الحيوانية والثروه الداجنة وإنشاء منافذ بيع لحوم ودواجن لتخفيف حدة غلاء الأسعار على المواطنين.