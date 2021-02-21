اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 06:48 م
خالد صلاح
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الهند والصين تكملان سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

الأحد، 21 فبراير 2021 06:03 م
الهند والصين تكملان سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها رئيس وزراء الهند
(رويترز)

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قالت الهند والصين اليوم الأحد إن قوات البلدين أكملت انسحابها من منطقة البحيرة في حدودهما المتنازع عليها غرب الهيمالايا الأمر الذي يمهد الطريق لفك الاشتباك في بؤر توتر أخرى.

ويتواجه ألوف الجنود منذ أبريل على خط السيطرة الفعلية، أو حدود الأمر الواقع، بما في ذلك بحيرة بانجونج تسو الجليدية.

واتفق قائدان عسكريان أوائل الشهر الحالي على بدء سحب القوات والدبابات وقطع المدفعية في خطوة أولية نحو الانسحاب الكامل، واجتمع القائدان العسكريان أمس السبت لمراجعة عملية الانسحاب.

 

وقالا في بيان صحفي مشترك "يشيد الجانبان بشكل إيجابي بالإنجاز السلس لفك الاشتباك بين قوات الخطوط الأمامية في منطقة بحيرة بانجونج ويشيران إلى أن ذلك خطوة مهمة إلى الأمام توفر أساسا جيدا لحل القضايا المتبقية الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي".

 

وكان نشر القوات في المنطقة النائية التي تقع في منطقة لاداخ الهندية والمتاخمة لهضبة أكساي تشين التي تديرها الصين قد أثار مخاوف من نشوب حرب بين البلدين.

 


الصين

بكين

الهند

نيودلهي

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