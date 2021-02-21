الممشى السياحى أكبر مشروعات التنمية على النيل بصعيد مصر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة أسوان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة فى أقصى صعيد مصر، ومن هذه المشروعات الممشى السياحى للشريط النهرى الجديد غرب مدينة أسوان.

وتعد مدينة أسوان الجديدة واحدة من أبرز المدن الجديدة التى تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية ومنتظر افتتاحها قريباً خلال الفترة المقبلة، ويحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على زيارة هذه المدينة الجديدة ضمن جولتهم لمحافظة أسوان للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بها.

مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر وتنفذه وزارة الإسكان على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا، ويشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الرومانى.

كما تشمل مدينة أسوان الجديدة، مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث تم تنفيذ أكثر من 4880 وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابعة لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى.

وبلغت حجم الاستثمارات فى مدينة أسوان الجديدة نحو 3 مليارات جنيه، ويواصل جهاز المدينة جهوده فى تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى ضمن خطة الدولة فى إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.



إضاءة-البازارات-السياحية



إضاءة-الممشى-السياحى



إضاءة-ليلية



إضاءة-ليلية-للبازارات



الخضرة-فى-المكان



الممشى-السياحى



الممشى-أمام-النيل



طرق-الممشى



كورنيش-أسوان-الجديدة



مشروع-الشريط-النهرى-بمدينة-أسوان-الجديدة