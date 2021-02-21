المجلس الرئاسى الليبى ورئيس الحكومة يناقشان عقد جلسة النواب فى سرت

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى الجديد محمد المنفي برفقة عضوى المجلس عبدالله اللافى وموسى الكونى، مع رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لأول مرة صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبى، أن النفى ناقش مع رئيس وعضوي المجلس مع أعضاء لجنة "5+5" العسكرية إمكانية عقد جلسة مجلس النواب الليبى المقبلة في مدينة سرت.

كما ناقش رئيس وعضوا المجلس الرئاسي مع الدبيبة آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي المزمع عقدها في الأيام المقبلة، حتى تباشر الحكومة أعمالها.

كشف عضو مجلس النواب الليبي صالح قلمة، كواليس اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان في مدينة طبرق، أمس الأول، مشيراً إلى أن الدبيبة أكد أن زيارته للمستشار عقيلة صالح جاءت كونه الرئيس الشرعي للبرلمان.

وأكد النائب قلمة في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الدبيبة حرص على التشاور مع كافة الأعضاء الممثلين عن الجنوب والشرق والغرب، موضحاً أنه تحدث بإيجابية وتطرق لعدد من القضايا المحلية خاصة المرحلة التمهيدية الصعبة. وأشار إلى أن رئيس الحكومة نقل للنواب تفاصيل زيارته إلى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح النائب الليبي، أنهم تطرقوا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة لتوزيع الحقائب الوزارية خاصة السيادية، مؤكداً ضرورة ألا تقل حصة الجنوب الليبي عن 30 في المئة، مشيراً إلى أن ملامح الحكومة الجديدة المزمع طرحها خلال أيام لم تتضح معالمها.

ودعا الدبيبة، الدول المتدخلة في الشأن الليبي لاحترام سيادة البلاد. وأكد، في فيديو نقلته وسائل إعلام محلية، أنه ينوي زيارة مدن الجنوب الليبي والوقوف على احتياجاته في ظل تردي الأوضاع التي تسوء بشكل أكبر عن الشرق والغرب، موضحاً أنه لن يقبل بأي شخصية في حكومته لا تستطيع العمل في كافة أنحاء ليبيا. وأضاف: "سنعمل مع الجميع بالتساوي، ولن تكون هناك حرب جديدة، وسنتعامل مع كل الجرحى والمبتورين دون استثناء."