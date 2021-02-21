المتهم بقتل صديقه فى الإسماعيلية: "سممته بسبب زنه على 500جنيه كنت سالفها منه"

وأمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان عامل فى أحدى مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية قُتل علي يد صديقه أول أمس الجمعة "مسومًا" بعد خلاف بينهما علي 500 جنيه.

واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، إلي أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني" في العمل وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي، بموقف الإسماعيلية العمومى.

كشفت تحريات مباحث قسم قالث الإسماعيلية، تفاصيل مصرع "سامي.م.س" 30 عامًا، عامل بأحدة مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، على يد صديقه الذى وضع له السم فى "الجاتوه"، وهو ما أدى إلى مصرعة، بعد نقلة إلى مستشفى الصدر، وتبين من التحريات قيام قيام صديقة 22 عام، بوضع له السم فى قطعة جاتوه والتى أنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالى كان قد اقترضه منه قيمته 500 جنيه.

وقال مصدر أن المتوفى متزوج وله طفلين، ولد 5 سنوات وبنت 3 أعوام، وكان يعمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في الإسماعيلية.

وعقب ضبط القاتل، تبين أنه صديق الضحية، ويبلغ 22 عامًا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بمقهى بالموقف العمومى بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع "سامى.م.س"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.