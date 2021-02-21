اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 09:24 م
خالد صلاح
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الليرة السورية تهوى لمستوى قياسى بسبب أزمة فى النقد الأجنبى

الأحد، 21 فبراير 2021 09:15 م
الليرة السورية تهوى لمستوى قياسى بسبب أزمة فى النقد الأجنبى سوريا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأحد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وقال متعاملون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة اليوم الأحد، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 بالمئة.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي. وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

 


سوريا

الليرة السورية

الاقتصاد السورى

هبوط الليرة السورية

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