الكهرباء: جميع الشركات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" مصرية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع المنفذة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة بهذه المراكز، ستكون مصرية ، وذلك بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 150 مركزا.

وأشار حمزة إلى أن تطوير شبكات الكهرباء بـ150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة ستتم على 3 مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتى تضم حوالى 50 مركزا ستبلغ التكلفة الإجمالية المبدئية حوالى 23 مليار كمرحلة أولى.