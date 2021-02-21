القومى للمرأة بالمنيا: توجيه 20 ألف استمارة بطاقة مجانية لقرى مبادرة "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور منال أبو سمرة مقررة الفرع، لمناقشة أنشطة الفرع فى ضوء المستجدات على جميع الأصعدة وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



جانب من الاجتماع

وصرحت منال أبو سمرة، بأن الفرع يستعد لاستلام 20 ألف استمارة بطاقة رقم قومي مجانية، سوف توجه جميعها لقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وسيبدأ العمل عليها من 23 فبراير بواقع 5 أيام أسبوعيا، كما سبق وأن استصدر الفرع عددا مماثلا وهو 20 ألف بطاقة رقم قومي بالمجان، للسيدات في الفترة من شهر يوليو إلي شهر نوفمبر من العام الماضى 2020.

وناقش الاجتماع توجيه خدمة تدريب الفتيات والسيدات على حرف الخياطة والأشغال اليدوية بمشغل الفرع إلى القري التي تتبع المبادرة بهدف التمكين الاقتصادي لهن .

وأشارت إلى أن الفرع أعد قاعدة بيانات للسيدات غير القادرات بقرى حياة كريمة استعدادا لحصولهن علي معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الازهر الشريف إلى جانب عقد ندوات توعية بالمبادرة الرئاسية في القري والنجوع يحاضر فيها الأعضاء لشرح الهدف منها وأهميتها فى إحداث تغيير بالقرى المصرية علي جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات وحث المواطنين على التعاون الإيجابي و الفعال للاستفادة القصوى من المبادرة .

ويستمر الفرع فى تقديم أنشطته بالتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وتوجيه الحالات إلى عيادة مبادرة الرئيس للكشف بالمجان بمعهد اورام المنيا، وأيضا وضعت المشكلة السكانية من بين أولويات جدول الأعمال لخطورتها و لما توليها الدولة و على رأسهم رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ في هذه الفترة فجعلها المجلس من اوائل اهتماماته بما يقدمه من توعية بتداعياتها الصحية والاقتصادية و الاجتماعية وسبل معالجتها و الحد منها.

كما ناقش الاجتماع مشكلة الهجرة الغير شرعية ورفع الرعى بالمشاكل المترتبة عليها وما يتطلبه من تقديم مساعدات وتيسيرات للشباب للحصول علي مشاريع صغيرة وسيتم التواصل فى الفترة القادمة مع الجهات المختلفة المعنية بتقديم قروض حسنة أو ميسرة لإقامة هذه المشروعات.

الاجتماع الشهرى للقومى للمرأة فى المنيا