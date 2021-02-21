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القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه بحلوان

الأحد، 21 فبراير 2021 01:42 م
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه بحلوان متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس والحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حلوان، تحرر محضرا بالواقعة.

 

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( 450 جرام استروكس وحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى  المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.


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امن القاهرة

مواد مخدرة

عاطل يبيع مخدرات

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