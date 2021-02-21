القابضة الكيماوية تدعو 10 بيوت خبرة عالمية لتقييم شركة الدلتا للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

وجهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدعوة لـ10 بيوت خبرة عالمية متخصصة فى صناعة الأسمدة للمشاركة فى تقييم الحالة الفنية لشركة الدلتا للأسمدة قبل نقلها من طلخا إلى السويس بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على الاندماج فى شركة النصر للأسمدة بالسويس .

وكشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية للشؤن الفنية لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع خلال أسبوعين تلقى العروض من الشركات العالمية التى تم دعوتها للمشاركة، لافتا إلى أن بيت الخبرة الذى سيقع عليه الاختيار وفق ما يناسب الشركة القابضة، سيقوم بتقييم شامل لحالة المصانع، وتحديد الصالح منها، وتحديد احتياجات المصانع وما التطوير الذى تحتاجه، وكذلك ما الذى يصلح للنقل للسويس من عدمه.

وأضاف أن الشركة القابضة حريصة على دراسة كل صغيرة وكبيرة قبل دعوة المقاولين العموم لعملية النقل، ولا سيما أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى الشركة، مما يتطلب الحفاظ عليها وعلى كافة المعدات قبل النقل وكل ذلك سيرتبط بتقييم الاستشارى العالمى الذي سيقيم الشركة.

يشار أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعرضت يوم 4 إبريل 2020، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما ترتب عليه توقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة.