الشرطة تنقذ سيدة من الغرق في مياه البحر بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

أنقذ رجال الشرطة سيدة ألقت نفسها في مياه البحر بالإسكندرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بوجود سيدة فى حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، على الفور إنتقلت مباحث قسم شرطة باب شرقى وقوات الإنقاذ بالحماية المدينة وتمكنت من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر وتبين أنها ( حاصلة على ليسانس آداب – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك ) وتبين أنها ( حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة ) .. وبسؤال شاهد رؤية (محامى – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر .

بسؤال شقيقتها ( ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ) قررت بأن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسى ( إكتئاب ) منذ فترة قامت على أثره بحلق شعرها ، وأضافت بانه إصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها ، إلا أنها قامت بمغافلتها وحاولت الإنتحار ، ولم تتتهم أحد بالتسبب فى ذلك .. وتم نقل المذكورة للمستشفى .