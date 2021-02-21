اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الشرطة تنقذ سيدة من الغرق في مياه البحر بالإسكندرية

الأحد، 21 فبراير 2021 12:10 م
الشرطة تنقذ سيدة من الغرق في مياه البحر بالإسكندرية بحرـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذ رجال الشرطة سيدة ألقت نفسها في مياه البحر بالإسكندرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

 تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بوجود سيدة فى حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، على الفور إنتقلت مباحث قسم شرطة باب شرقى وقوات الإنقاذ بالحماية المدينة وتمكنت من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر وتبين أنها ( حاصلة على ليسانس آداب – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك ) وتبين أنها ( حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة ) .. وبسؤال شاهد رؤية (محامى – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر .

بسؤال شقيقتها ( ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ) قررت بأن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسى ( إكتئاب ) منذ فترة قامت على أثره بحلق شعرها ، وأضافت بانه إصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها ، إلا أنها قامت بمغافلتها وحاولت الإنتحار ، ولم تتتهم أحد بالتسبب فى ذلك .. وتم نقل المذكورة للمستشفى .

 

 

 


وزارة الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

انتحار

حالات الغرق في الإسكندرية

حالات الغرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من الاصابة بكورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:35 ص

جهود الأمن الاقتصادى بالداخلية خلال 24 ساعة.. أبرزها 13085 قضية سرقة كهرباء

السبت، 20 فبراير 2021 11:46 ص

الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 1.8 مليون جنيه بحملات أمنية

السبت، 20 فبراير 2021 11:37 ص

الداخلية تضبط 63 تاجر مخدرات في محيط النوادي ومراكز الشباب بالجمهورية

السبت، 20 فبراير 2021 11:29 ص

الداخلية تضبط 63 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسكندرية والبحيرة

السبت، 20 فبراير 2021 11:25 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة