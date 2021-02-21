اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 06:47 م
خالد صلاح
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الشرطة الأفغانية: مصرع وإصابة 7 أشخاص فى انفجار قنبلة بالعاصمة

الأحد، 21 فبراير 2021 06:29 م
الشرطة الأفغانية: مصرع وإصابة 7 أشخاص فى انفجار قنبلة بالعاصمة الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأفغانية مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في العاصمة كابول.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأحد - أن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وأحد المارة، وإصابة 5 أشخاص بينهم سيدة وطفلان .. ولم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.


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كابول

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