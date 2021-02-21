السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين في قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى منزل بشارع الكنيسة فى نقادة جنوب محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن بشارع الكنيسة ناحية السوق القديم دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الأتربي، مدير الحماية بقنا، والنقيب أسامة حمدى والدفع بسيارات إطفاء والتمكن من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وحصر تلفيات الحريق.

وفى نفس السياق تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات القصب بطريق الشيخ إبراهيم فى مركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق فى 5 قراريط من زراعات القصب بطريق الشيخ إبراهيم فى مركز الوقف شمال محافظة قنا وتمت السيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية، والدفع بسيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على حريق فى 5 قراريط قصب بمركز الوقف دون خسائر بشرية.