السودان والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.
وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن اللقاء الذي عقد على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" في أبوظبي، ناقش المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد شارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في افتتاح الدورة ال(15) لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافديكس" 2021 ضمن أكثر من 79 شخصية عسكرية مهمة، ووفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية.
السودان والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائيةالأحد، 21 فبراير 2021 10:50 م
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير مالية السودان: اتخذنا إجراءات لتحقيق انسياب السلع الاستراتيجيةالأحد، 21 فبراير 2021 12:46 م
مصادر مصرفية تعلن خفض بنك السودان المركزى قيمة العملة خفضا حاداالأحد، 21 فبراير 2021 10:28 ص
بنك السودان يصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف بدءا من اليومالأحد، 21 فبراير 2021 08:00 ص
البرهان خلال لقائه الوزير قطان: السودان حريص على تطوير التعاون مع السعوديةالخميس، 18 فبراير 2021 05:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة