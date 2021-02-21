اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الأحد، 21 فبراير 2021 10:50 م
السودان والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.
وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن اللقاء الذي عقد على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" في أبوظبي، ناقش المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد شارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في افتتاح الدورة ال(15) لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافديكس" 2021 ضمن أكثر من 79 شخصية عسكرية مهمة، ووفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية.


السودان

محمد حمدان دقلو

الإمارات

منصور بن زايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة