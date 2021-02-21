الجزائر تسجل 153 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 111 ألفًا و917 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2961 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و164 حالة، وذلك بعد شفاء 136 حالة خلال يوم واحد، حيث أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 18 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب الفيروس من 10 مساءً إلى 5 صباحًا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.