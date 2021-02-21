التحريات تحدد مصير تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالإكراه في المطرية

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة المطرية، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المطرية، مكانا لهم لمزاولة نشاطهم.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمطرية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وقرر بأنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه استوقفه (3 أشخاص)، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .