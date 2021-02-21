البريطانيون "سجناء" بانتظار قرارات جونسون لرفع الإغلاق فى كاريكاتير "التايمز"

كتبت رباب فتحى

ينتظر البريطانيون قرارات رئيس الوزراء البريطانى المتعلقة برفع قيود فيروس كورونا تدريجيا، حيث من المقرر أن ينشر غدا الاثنين خارطة الطريق التى تحدد كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها ومدى يمكن فتح المدارس والمطاعم والبارات.



كاريكاتير التايمز

وفى كاريكاتير صحيفة "صندأى تايمز" البريطانية، يظهر البريطانيون وكأنهم فى سجن حيث يقضون وقتهم خلف القضبان، ويبدو أن جونسون ينظر إليهم ويستمع إلى شكواهم، ومنها "متى ينتهى هذا"، "هل أوشكنا على الخروج"، و"هل سينتهى هذا قريبا".

وسيلتقى جونسون بالوزراء لمناقشة الخطط يوم الاثنين، قبل إعلان وطنى فى وقت لاحق من اليوم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكأى نيوز صباح الأحد، إن "خارطة الطريق" لرئيس الوزراء للخروج من الإغلاق لا تزال قيد العمل ولم يتم التوقيع عليها بعد قبل إعلأنها غدًا وحذر من أن البلاد بحاجة إلى المضى قدمًا بحذر. .

تراجعت حالات كورونا خلال الإغلاق الوطنى الثالث الذى بدأ فى يناير، على الرغم من أن هيئة الخدمات الصحية لا تزال تحت الضغط.