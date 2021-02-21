البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت التجارية..اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائي للمنشات التجارية التى أقرها الجهاز وفق القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي ، وهى كالاتي :



1- تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر.



2- معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.



3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.



4- تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .



5- تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.



6- توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية.



7- تركيب العداد وإطلاق التيار بعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.



8- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.





