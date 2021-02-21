اليوم السابع
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الإفراط في أكل الكرواسون والخبز الأبيض يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 م
الإفراط في أكل الكرواسون والخبز الأبيض يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب الكرواسون
كتبت فاطمة خليل

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وجدت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن استهلاك كمية كبيرة من الحبوب المكررة، مثل الكرواسون والخبز الأبيض، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والسكتة الدماغية والموت، بحسب موقع "ميديكال".

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وقام الباحثون، بجامعة سيمون فريزر في كندا، بفحص النظم الغذائية من مجموعات سكانية متنوعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل حول العالم على مدى 16 عامًا من التحليل الذي شمل 137130 مشاركًا في 21 دولة، بما في ذلك كندا، وجد الباحثون أن تناول الحبوب المكررة والسكريات المضافة قد زاد بشكل كبير على مر السنين.

تم تصنيف الحبوب إلى ثلاث مجموعات: الحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض. تشمل الحبوب المكررة المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر (مثل الدقيق الأبيض)، بما في ذلك الخبز الأبيض والمعكرونة / النودلز وحبوب الإفطار والمقرمشات ومنتجات المخابز / الحلويات التي تحتوي على الحبوب المكررة.

وتضمنت الحبوب الكاملة دقيق الحبوب الكاملة (مثل الحنطة السوداء) والحبوب الكاملة السليمة أو المتشققة (مثل الشوفان).

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ووجدت الدراسة أن تناول أكثر من 7 حصص من الحبوب المكررة يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 27٪، وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33٪، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47٪.

تؤكد هذه الدراسة من جديد على العمل السابق الذي يشير إلى أن النظام الغذائي الصحي يتضمن الحد من الأطعمة المعالجة والمكررة بشكل مفرط.

لم يتم العثور على آثار صحية ضارة مع تناول الحبوب الكاملة أو الأرز الأبيض.

تقترح الدراسة تناول أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير، وتقليل الحبوب ومنتجات القمح المكرر يعد تقليل استهلاك الفرد للحبوب المكررة والحصول على كربوهيدرات ذات جودة أفضل أمرًا ضروريًا لتحقيق نتائج صحية مثالية.

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امراض القلب

اكل الكرواسون

اضرار الكرواسون

اضرار الحبوب المكررة

اضرار الدقيق الابيض

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