الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى غدا قد تمتد للعاصمة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الاثنين 22 فبراير 2021 الى الثلاثاء 23 فبراير 2021، تتعرض البلاد لطقس غير مستقر حيث تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد الى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

كما تشهد البلاد غدا نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء و شمال الصعيد .

وتشهد البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتنبأ هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على جنوب سيناء .

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.