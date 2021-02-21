أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 21 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021 .

يوم الأحد 21 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا) .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء

اعتبارا من الاثنين 22 فبراير 2021 الى الثلاثاء 23 فبراير 2021 أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد الى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

يوم الإثنين 22 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء و شمال الصعيد

يوم الثلاثاء 23 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( % 50 تقريبا ) .

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

يوم الأربعاء 24 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء و شمال الصعيد .

يوم الخميس 25 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا )

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء .

يوم الجمعة 26 فبراير :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا )

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.