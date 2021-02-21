اليوم السابع
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اعرف كل شيء عن الاضطراب ثنائى القطب وطرق التعامل مع نوباته

الأحد، 21 فبراير 2021 10:00 ص
اعرف كل شيء عن الاضطراب ثنائى القطب وطرق التعامل مع نوباته الاضطراب ثنائى القطب
كتبت هند عادل

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الاضطراب ثنائي القطب هو مرض عقلي يتميز بتغيرات شديدة في المزاج، ويمكن أن تشمل الأعراض حالة مزاجية مرتفعة للغاية تسمى الهوس ويمكن أن تشمل أيضًا نوبات من الاكتئاب ويُعرف الاضطراب ثنائي القطب أيضًا باسم الاكتئاب الهوسي، ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يواجه الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب مشكلة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل أو الحفاظ على العلاقات، ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض.

حقائق عن الاضطراب الثنائي القطب

الاضطراب ثنائي القطب ليس اضطرابًا نادرًا في الدماغ ، ويبلغ متوسط ​​العمر الذي تبدأ عنده الأعراض عند المصابين بالاضطراب ثنائي القطب 25 عامًا.

يستمر الاكتئاب الناتج عن الاضطراب ثنائي القطب لمدة أسبوعين على الأقل يمكن أن تستمر النوبة الشديدة الهوس لعدة أيام أو أسابيع قد يعاني بعض الأشخاص من نوبات من التغيرات في المزاج عدة مرات في السنة، بينما نادرًا ما يعاني منها الآخرون.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب
 

هناك ثلاثة أعراض رئيسية يمكن أن تحدث مع الاضطراب ثنائي القطب: الهوس والهوس الخفيف والاكتئاب.

أثناء المعاناة من الهوس ، قد يشعر الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب بارتفاع عاطفي حيث يمكن أن يشعر بالحماس والاندفاع والنشوة وبأنه مليء بالطاقة أثناء نوبات الهوس.

وعادة ما يرتبط الهوس الخفيف بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني، لكنه ليس شديد الخطورة على عكس الهوس ، قد لا يؤدي الهوس الخفيف إلى أي مشكلة في العمل أو المدرسة أو في العلاقات الاجتماعية ومع ذلك ، لا يزال الأشخاص المصابون بالهوس الخفيف يلاحظون تغيرات في مزاجهم.

خلال نوبة الاكتئاب، قد يواجه المريض الحزن العميق، اليأس، فقدان الطاقة، عدم الاهتمام بالأنشطة التي استمتعوا بها من قبل، فترات قلة أو كثرة النوم، أفكار انتحارية.

 


اضطراب نفسى

الاضطراب ثنائى القطب

اعراض الاضطراب ثنائى القطب

أنواع الاضطراب ثنائى القطب

مرض نفسي

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