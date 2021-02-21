اعرف كل شيء عن اعتلال الشبكية لدى مرضى السكر وطرق الوقاية

كتبت هند عادل

اعتلال الشبكية السكري هو مرض يصيب العين لدى مرضى السكري يتطور عندما يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في إتلاف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين هذا يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض مثل الرؤية الضبابية وفقدان الرؤية، ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يؤدي هذا المرض التدريجي إلى فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه ، لذلك من المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين، ويمكن للطبيب بعد ذلك تشخيص الحالة مبكرًا وإبطاء تقدمها.

أسباب اعتلال الشبكية السكري



الجلوكوز أو سكر الدم ، هو مصدر رئيسي للطاقة ولكن الكثير من الدورة الدموية في الدم يمكن أن تكون ضارة للجسم، عادةً ما يطلق البنكرياس هرمون الأنسولين الذي يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة، لكن في حالة مرض السكري، لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح يؤدي هذا إلى تراكم الجلوكوز في الدم.

يمكن أن تؤثر المستويات الثابتة من ارتفاع نسبة السكر في الدم على أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك العيون، لا يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى إضعاف أو تلف الأوعية الدموية في العين فقط ويمكن أن يسبب أيضًا تطور أوعية دموية غير طبيعية جديدة في شبكية العين.

مراحل اعتلال الشبكية السكري



اعتلال الشبكية السكري هو مرض تصاعدي يصنف إلى نوعين وأربع مراحل:

المرحلة 1: اعتلال الشبكية السكري غير التكاثري الخفيف

هذه هي المرحلة الأولى من اعتلال الشبكية السكري ، وتتميز بمناطق صغيرة من الانتفاخ في الأوعية الدموية للشبكية، وتُعرف مناطق التورم هذه باسم تمدد الأوعية الدموية الدقيقة.

يمكن أن تتسرب كميات صغيرة من السوائل إلى شبكية العين في هذه المرحلة ، مما يؤدي إلى تورم البقعة.

المرحلة 2: اعتلال الشبكية السكري غير التكاثري المعتدل

يبدأ التورم المتزايد في الأوعية الدموية الدقيقة بالتدخل في تدفق الدم إلى الشبكية ، مما يمنع التغذية السليمة ويسبب تراكم الدم والسوائل الأخرى في البقعة.

المرحلة 3: اعتلال الشبكية السكري غير التكاثري الشديد

يتم حظر جزء أكبر من الأوعية الدموية في الشبكية ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تدفق الدم إلى هذه المنطقة وفي هذه المرحلة ، يتلقى الجسم إشارات لبدء نمو أوعية دموية جديدة في شبكية العين.

المرحلة الرابعة: اعتلال الشبكية السكري التكاثري

هذه مرحلة متقدمة من المرض ، حيث تتكون أوعية دموية جديدة في شبكية العين. نظرًا لأن هذه الأوعية الدموية غالبًا ما تكون هشة ، فهناك خطر أكبر من تسرب السوائل، يؤدي هذا إلى مشاكل مختلفة في الرؤية مثل الضبابية، وانخفاض مجال الرؤية، وحتى العمى.

أعراض اعتلال الشبكية السكري



لا يتسبب اعتلال الشبكية السكري عادة في ظهور أعراض خلال المراحل غير التكاثرية ، لذلك من الممكن الإصابة به وعدم معرفة ذلك. وذلك لأن الأوعية الدموية لا تتسرب دائمًا في هذه المراحل، كثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض حتى يتطور المرض إلى اعتلال الشبكية السكري التكاثري.

ومع ذلك ، يمكن لفحص العين من قبل أخصائي رعاية العيون أو طبيب العيون اكتشاف اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة ، قبل ظهور الأعراض.

تشمل أعراض اعتلال الشبكية السكري التكاثري ما يلي:



زيادة عدد عوائم العين، رؤية ضبابية، رؤية مشوهة، ضعف الرؤية الليلية، فقدان البصر، انخفاض مجال الرؤية، تغيير في الألوان، قد تؤثر أعراض اعتلال الشبكية السكري عادة على كلتا العينين في نفس الوقت.

طرق علاج اعتلال الشبكية السكري



قد يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه ، ولكنه قابل للعلاج يبدأ العلاج بالتحكم في سكر الدم ومرض السكري يتضمن ذلك تناول أدوية السكري حسب التوجيهات ومراقبة نظامك الغذائي وزيادة النشاط البدني، يمكن أن يؤدي الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق الصحي إلى إبطاء تقدم فقدان البصر، وتعتمد العلاجات الأخرى على مرحلة المرض أو مدى انتشاره. إذا تم اكتشافه مبكرًا قبل حدوث تلف في شبكية العين إدارة سكر الدم.