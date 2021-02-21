اليوم السابع
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استمرار أعمال رصف الشوارع بمركز القوصية فى أسيوط.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 01:10 م
استمرار أعمال رصف الشوارع بمركز القوصية فى أسيوط.. صور جانب من أعمال الرصف
أسيوط - هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وشدد المحافظ، على المتابعة والتواجد الميدانى لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال فى المواعيد الزمنية المحددة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن أعمال الرصف مستمرة بمركز القوصية طبقاً للخطة الموضوعة على أن يتم استكمال الخطة لباقى مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والانتقال فى هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها، مشيراً إلى تفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ومتابعته لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من شوارع مدينة القوصية ضمن خطة رد الشىء لأصله والاطمئنان على سير العمل وفقاً لجدول الزمنى المقرر يرافقه خلالها هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التى تساعد فى عمليات التنمية التى يجرى تنفيذها.

استمرار اعمال الرصف
استمرار اعمال الرصف

 

السكرتير المساعد يتابع أعمال الرصف الجارية بمركز القوصية (2)
السكرتير المساعد يتابع أعمال الرصف الجارية بمركز القوصية

 

جانب من رصف الشوارع
جانب من رصف الشوارع

 

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 


رصف الطرق

الرصف

تطوير القرى

مركز القوصيه

اخبار اسيوط

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