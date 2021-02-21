ارتفاع بورصة دبي بالمستهل مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها الخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 8.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2584.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.4 مليون سهم محققة ما قيمته 26.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 508 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.58%، 0.50%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، 0.03% على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.65%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.94%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.3 مليون ورقة بقيمة 4.7 مليون درهم.

في سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت الشركة صافي خسائر بلغت 41.42 مليون دولار عام 2020 مقابل صافي ربح بلغ 0.67 مليون دولار أمريكي في عام 2019، وتعود هذه الخسارة في الأساس إلى التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كوفيد-19، وبلغ العائد على السهم سالب 1.43 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.02 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019.

في سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، موافقة هيئة أسواق المال للشركة، بتجديد السماح لها بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة الصادرة في 18 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.