اختصاصات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية × 6 نقاط

كتب ــ مايكل فارس

يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة ومنها اللجنة الدائمة"، وهي لجنة مجمعية برئاسة البابا تواضروس الثاني بصفه ما فى حالة انعقاد دائم فى الفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال فى حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع من أعمال.

اختصاصات اللجنة الدائمة

1. تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا فيما يعرض قداسته أو ما يطرحه على أحد أعضاء اللجنة من موضوعات.

2. متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس.

3. تنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.

4. دراسة واتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات فى المجتمع المقدس فى أول جلسة قانونية.

5. متابعة التزام أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية ولقداسة البابا أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق فى الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لاتخاذ القرار اللازم.

6. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية فى الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات .