اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 09:46 م
خالد صلاح
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إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا و232 وفاة خلال 24 ساعة

الأحد، 21 فبراير 2021 08:32 م
إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا و232 وفاة خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 232 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية - بأنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و718 حالة، فيما يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون إصابة.


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