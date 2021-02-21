إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا و232 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 232 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية - بأنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و718 حالة، فيما يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون إصابة.
إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا و232 وفاة خلال 24 ساعةالأحد، 21 فبراير 2021 08:32 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 232 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
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