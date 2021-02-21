أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، أن الغريق يدعى "م. ز"، 37 عاماً، متهم في 7 حوادث سرقة، كما تبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته شخصين آخرين، وهما "ح. ع"، و"ب. ا"، 49 عاما، عاطلين، وذلك أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة.

وضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، المتهمين الآخرين، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المتوفى عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.