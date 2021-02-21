اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م
أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، أن الغريق يدعى "م. ز"، 37 عاماً، متهم في 7 حوادث سرقة، كما تبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته شخصين آخرين، وهما "ح. ع"، و"ب. ا"، 49 عاما، عاطلين، وذلك أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة.

وضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، المتهمين الآخرين، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

 وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المتوفى عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

سرقة كابلات كهرباء

مسجل خطر

ترعة الاسماعيلية

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 م

"أمن القليوبية " يضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وبانجو بالخانكة

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:49 م

أمن القليوبية يضبط "مستريح قليوب الجواهرجى" بعد هروبه بـ3 ملايين جنيه

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:39 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة مدرسة بحي غرب شبرا الخيمة

الأحد، 31 يناير 2021 05:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة