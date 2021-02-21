اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرير محضر بالواقعة، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، وانتقل على الفور العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما، متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.


امن القليوبية

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