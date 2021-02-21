أعراض التهاب القولون التقرحى وأنواعه المختلفة

نهير عبد النبى

يعد التهاب القولون التقرحي أحد أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) التي تسبب التهابًا طويل الأمد وقرحًا في الجهاز الهضمي، يصيب التهاب القولون التقرحي أعمق بطانة في الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وعادة ما تظهر الأعراض تدريجيًا بمرور الوقت، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد يسبب التهاب القولون التقرحي وهنًا وضعفًا، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات تهدد الحياة، وبرغم عدم وجود علاج شاف له، فإن العلاج قد يقلل إلى درجة كبيرة من علامات المرض وأعراضه، بل وقد يحقق هدأة طويلة الأمد.

قد تختلف أعراض القولون التقرحي، وفقًا لشدة الالتهاب ومكان حدوثه، تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

1:الإسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو صديد.

2:آلام البطن وتشنجاتها.

3:ألم المستقيم.

4:نزف في المستقيم ، تسرب كمية صغيرة من الدم مع البراز.

5:الحاجة إلى التبرز.

6:عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة إلى ذلك.

7:فقدان الوزن.

8:الإرهاق.

9:الحمى.

10:بالنسبة للأطفال، التأخر في النمو.

لدى معظم الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي أعراض خفيفة إلى معتدلة، قد يختلف مرض التهاب القولون التقرحي، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة من الراحة.

أنواع التهاب القولون التقرحى



غالبًا ما يصنف الأطباء التهاب القولون التقرحي وفقًا لمكانه حيث تشمل أنواع التهاب القولون التقرحي ما يلي:

1:التهاب المستقيم التقرحي: يقتصر الالتهاب على المنطقة الأقرب إلى فتحة الشرج (المستقيم)، وقد يكون النزف في المستقيم العلامة الوحيدة لهذا المرض، يميل هذا النوع من التهاب القولون التقرحي إلى أن يكون أكثر اعتدالاً.

2:التهاب المستقيم: يتضمن الالتهاب القولون السيني والمستقيم (الطرف السفلي من القولون) تتضمن العلامات والأعراض إسهالاً دمويًّا، وألمًا وتشنجات في البطن، وعدم القدرة على التبرز على الرغم من الحاجة لذلك .

3:التهاب الجانب الأيسر من القولون: يمتد الالتهاب من المستقيم حتى القولون السيني والقولون النازل. تتضمن العلامات والأعراض إسهالاً دمويًّا، وألمًا وتشنجات في البطن على الجانب الأيسر، وفقدانًا في الوزن غير مقصود.

4:الالتهاب الكلي للقولون: غالبًا ما يؤثر الالتهاب الكلي للقولون في القولون بأكمله ويسبب نوبات من الإسهال الدموي الذي قد يكون حادًا، وألمًا وتشنجات في البطن، والإرهاق، وفقدانًا ملحوظًا في الوزن.

5:التهاب القولون التقرحي الحاد الشديد: يؤثر هذا النوع النادر من التهاب القولون في القولون بأكمله ويسبب ألماً حاداً، وإسهالاً شديدًا، ونزيفًا، وحمى، وعدم القدرة على الأكل.