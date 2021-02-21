أشرف عطية يهنئ نادى أسوان بعد الفوز على الاتحاد ويؤكد على استمرار الدعم

أسوان - صلاح المسن

بعد الفوز الكبير للأزرق على الاتحاد السكندرى فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لزهرة الجنوب على هذا الفوز العريض والثانى على التوالى بعد الفوز على نادى المقاولون العرب ليدخل المنطقة الدافئة بالمركز الثامن والذى جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططيًا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفنى وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان

وأكد أشرف عطية على مواصلة دعم المحافظة لممثلها فى دورى الأضواء ومساندة مسيرته ليظل مستمر فى تقديم عروضه الطيبة للعام الثانى على التوالى، لافتًا إلى الاستمرار فى دعم نادى أسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة باعتباره أحد الكيانات والصرح الأسوانية وأكبر الأندية الشعبية والجماهيرية فى الصعيد بشكل عام وليس المحافظة بشكل خاص.