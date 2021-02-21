أسعار العملات اليوم الأحد.. واليورو يسجل 18.83 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 21-2-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات أولى الأسبوع بالبنوك، وسجل سعر الدولار استقرارا، فى حين سجل سعر الجنيه الاسترلينى ارتفاعا ليسجل 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات أولى الأسبوع بالبنوك، مسجلا بـ البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.76 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.