أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ18.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاحد، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو.
- الباذنجان الأبيض بـ7 حنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 6.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
اليوسفى بـ7.5 جنيه
الجوافة بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ 8.5 جنيه.
البرتقال بسرة 6.5 جنيه.
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