"آيدكس 2021": "ايدج" تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف

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أطلقت المجموعة المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة "ايدج" اليوم/الأحد/ أول مجموعة من الطائرات الحوامة على الأهداف متعددة المحركات وهي مجموعة "كيو إكس".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اليوم الأول من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لغاية 25 فبراير، شهد إطلاق ايدج لمنتجات "شادو 50"، و"شادو 25"، وذخائر "راش 2" الموجهة، والأنواع الجديدة من مجموعة "آر دبليو 24" التي تم تصميمها وتصنيعها جميعاً في أول عام من عمل الشركة.

‎وجرى الكشف عن الفئة الأولى من الطائرات المسيرة العمودية الكهربائية في جناح "ايدج" بحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج فيصل البناي، والرئيس التنفيذي لشركة أداسي علي اليافعي.

و قال البناي: "تُحدث تكنولوجيا الطائرات بدون طيار اليوم ثورة في عالمنا المعاصر، وما زالت الإمكانيات الكاملة للقدرات الذاتية للأنظمة المسيرة قيد الاستكشاف، ليس فقط في القطاع العسكري، بل على الصعيد التجاري أيضاً، ولا شك أن الجيل القادم من الابتكارات الثورية في مجال التعاون العسكري التجاري سيحدث هنا".

وأضاف: "إن نجاح ايدج في إطلاق أول مجموعة إماراتية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف خلال أول عام من عملنا، يشكل إنجازاً هاماً للشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والتي تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي".

الجدير بالذكر أن "ايدج" مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.