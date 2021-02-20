CDC: لقاحا فايزر وموديرنا لم يظهرا مخاوف تتعلق بالسلامة بعد طرحهما بأمريكا

كتب - محمود جلال

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أنه لم يتم ربط أي قضايا تتعلق بالسلامة بلقاحات فايزر أو موديرنا لفيروس كورونا خلال الشهر الأول من طرح اللقاح، وأشارت الوكالة الصحية إلى أنه لم تعزى أي وفيات إلى اللقاحات، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ووجد التقرير، الذي تضمن بيانات من اللقاحات الأولى التي أُعطيت في الفترة من 11 ديسمبر إلى 13 يناير الماضى، أن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة باللقاحات هي الصداع والتعب والدوخة، بينما تم الإبلاغ عن 113 حالة وفاة إلى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاح، لم تشير أي من البيانات إلى وجود علاقة بين الوفاة ولقاح فيروس كورونا.

ولاحظت CDC "حالات نادرة" من الحساسية المفرطة بين متلقي لقاح فايزر ومودرنا، لكنها لم تكن خارج نطاق أولئك الذين شوهدوا مع لقاحات أخرى، حدوث الحساسية المفرطة بعد تلقي لقاحات كورونا خلال فترة التحليل، 4.5 حالة لكل مليون جرعة معطاة، يقع في النطاق المبلغ عنه بعد تلقي لقاح الأنفلونزا المعطل (1.4 لكل مليون)، لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد (2.5 لكل مليون) ، ولقاح الهربس النطاقي الحي الموهن (9.6 لكل مليون)".

وقالت CDC أيضًا إن ردود الفعل السلبية على لقاح فايزر تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر بعد تلقي الجرعة الثانية مقارنة بالجرعة الأولى، لكن هذه المعلومات المتعلقة بالجرعة الثانية لمورديرنا لم تكن متاحة بعد بسبب فترات الجرعات.

وأضافت إن ملامح السلامة الأولية بعد التوثق للقاحين فيروس كورونا قيد الاستخدام الحالي لا تشير إلى دليل على أحداث سلبية خطيرة غير متوقعة، توفر هذه البيانات الطمأنينة والمعلومات المفيدة فيما يتعلق بما قد يتوقعه مقدمو الرعاية الصحية ومتلقي اللقاح بعد التطعيم.