‏الصحة المغربية: 2.5 مليون مواطن تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا

الرباط /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى مليونين و447 ألفًا و716 شخصًا حتى الآن.

وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم -إن 90 ألفًا و433 شخصًا تلقون اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية، من بينهم 13 ألفًا، و476 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب تبلغ حتى مساء اليوم السبت 423 حالة، من بينها 33 حالة تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتسلم المغرب 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.