اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يديعوت أحرونوت: تسرب نفطى يلوث الخط الساحلى لإسرائيل والتحقيقات جارية

السبت، 20 فبراير 2021 10:00 م
يديعوت أحرونوت: تسرب نفطى يلوث الخط الساحلى لإسرائيل والتحقيقات جارية تسرب نفطى _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت إسرائيل، اليوم السبت بقعة نفطية لوثت خطها الساحلى ما دفع المئات من المتطوعين والأفراد فى عملية تنظيف الشاطئ، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن التحقيقات جارية لتحديد سبب تسرب النفط الذى هدد الشاطئ والحياة البرية كما أن هناك تقارير تفيد بأن العديد من المتطوعين تم نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاق أبخرة.

وحثت هيئة الطبيعة والحدائق فى إسرائيل، الناس على الابتعاد عن الشاطئ بينما أفادت السلطات أنه لم يتم بعد تحديد سبب وتوقيت التسرب، لكن يُعتقد أن الطقس العاصف فى وقت سابق من هذا الأسبوع دفع الملوثات إلى الشاطئ.

 


يديعوت أحرونوت

تسرب نفطى

إسرائيل

الاحتلال

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"خزان صافر النفطى" قنبلة موقوتة.. وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بموقف صارم إزاء تلاعب الحوثى بالأزمة.. قلق أممى من تسريب نفطى يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة فى البحر الأحمر

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:41 ص

اليابان تدرس تقديم 289 مليون دولار إلى موريشيوس بعد حادث تسرب نفطى

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 10:34 ص

اليابان ترسل فريق تحقيق إلى موريشيوس بشأن حادث تسرب النفط

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 12:01 م

الأمم المتحدة تحذر من أى تسرب نفطى من خزان صافر وتؤكد: سيؤدى لكارثة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 10:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة