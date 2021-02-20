وفد سياحى تشيكى يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية

التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة التى قاموا بها صباح اليوم بمطار الغردقة لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية، بوفد سياحى من التشيك بصالة السفر بالمطار خلال قيامهم بإنهاء إجراءات السفر ومغادرتهم إلى مدينة براغ.

وأشاد الوفد السياحى بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وذلك بإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار.

كما أعرب الوفد عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.

كما أعربوا عن سعادتهم بقضاء اجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكدوا على أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها بالمطار وبالفندق الذى أقاموا به، مشيرين إلى انهم سينقلون تجربتهم إلى عائلاتهم واصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.