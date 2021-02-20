وصول جثمان ثانى ضحايا لنش بورسعيد الغارق إلى مستشفى العريش

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، وصول جثمان "ماهر جابر" الجثمان الثانى الذى تم العثور عليه من ضحايا اللنش الغارق، إلى مستشفى العريش استعداداً لنقله إلى بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عن إتمام إجراءات تسلم "ماهر" بعد ظهوره على شاطئ رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحى وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، واثنين من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ فى انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.

وكانت وزارة البترول، قد دفعت بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة فى أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.