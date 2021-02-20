اليوم السابع
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وصول جثمان ثانى ضحايا غرقا اللنش المنكوب لمستشفى السلام فى بورسعيد

السبت، 20 فبراير 2021 09:04 م
وصول جثمان ثانى ضحايا غرقا اللنش المنكوب لمستشفى السلام فى بورسعيد وصول جثمان ثانى ضحايا اللنش الغارق
بورسعيد محمد فرج

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وصل مساء اليوم جثمان ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام، فيما وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة انهاء كافة الإجراءات اللازمة حتى تسليم الجثمان لأسرة الراحل للبدء فى مراسم دفن الجثمان.

كما تابع المحافظ عمليات البحث المستمرة من كافة الأجهزة عن باقى جثامين شهداء حادث غرق اللنش البحرى امام شواطئ بورسعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية أتم إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، بعد ظهوره على شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وتكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش ثم جرى إعادته لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقى ضحايا الحادث فى المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التى قد تكون دفعت بباقى جثامين الشهداء.


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